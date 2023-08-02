Раскрыты сроки выхода умного кольца от Samsung

Южнокорейская корпорация Samsung рассмотрит выпуск умного кольца в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Elec, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно источникам в компании, в Samsung намерены представить совершенно новый носимый продукт - Galaxy Ring. Это будет "инновационное смарт-кольцо", в том числе предназначенное для сбора данных об активности пользователя и медицинской информации.

Инсайдеры уточнили, что решение о массовом производстве устройства может быть принято в августе. Из раскрытых данных следует, что процесс тестирования нового девайса займет не меньше 10-12 месяцев, при этом на разработку гаджета уже ушло до одного года. Специалисты раскрыли сроки выхода Galaxy Ring - устройство могут представить в 2024 году.

В материале говорится, что в процессе получения различных медицинских сертификатов инженерам Samsung нужно будет доказать, что кольцо функционирует "точно, надежно и безопасно при отслеживании различных параметров здоровья". Новый девайс, вероятно, будет собирать расширенные данные о здоровье пользователя и выступит беспроводным контроллером для гарнитур дополненной реальности.