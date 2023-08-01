В России готовятся к тотальному отключению iPhone

Роскомнадзор массово закупает смартфоны, чтобы протестировать их на "отключаемость" и защищенность от слежек.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Ведомости", ФГУП "Главный радиочастотный центр" (входит в структуру Роскомнадзора) закупит 54 девайса. Среди них 20 iPhone, 4 iPad и еще 30 смартфонов от Samsung, Honor, Vivo, Xiaomi, Oppo и Huawei. Итоговая стоимость госзакупки составит 2,3 млн рублей. Поставщиком техники является ООО "Айти-ресурс".

В список вошли 16 смартфонов iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14 (по четыре каждой модели), еще четыре iPhone без указания модели.

Закупка оборудования осуществляется в целях исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет, говорится в сообщении "Главного радиочастотного центра".

Простыми словами, в ГРЧЦ еще раз проверят всю технику на безопасность и на наличие уязвимостей для слежки. Кроме того, в России проверят, смогут ли работать iPhone, если Apple решит отключить смартфоны на территории страны.

На вопрос журналистов, будет ли на девайсах изучаться возможность потенциального одностороннего отключения каких-либо функций производителем, представитель ГРЧЦ ответил, что это "будут комплексные исследования".

Существует предположение, что после проведенной экспертизы в России сформируют законодательный запрет на использование техники Apple в определенных отраслях и рекомендации для остального населения. Напомним, запреты в Минпромторге и ряде других ведомств и госкомпаний были введены на основе внутренних распоряжений. Скорее всего, ГРЧЦ сделает так, чтобы айфоны были запрещены во всех госучреждениях на законодательном уровне.