Обновление Windows 11 замедлило компьютеры

Американская компания Microsoft выпустила свежее обновление для операционной системы Windows 11, в котором были не только исправления более сотни уязвимостей, но и недочеты, которые привели к замедлению работы компьютеров пользователей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает TechRadar.

Чаще всего в жалобах на обновление KB5028185 пользователи Windows 11 сообщают о замедлении производительности ПК, появлении сбоев при подключении к интернету и проблемах со входом в систему.

При этом пользователи добавили, что обновление так и не решило уже известную проблему с замедлением работы SSD-накопителей.

"KB5028185 - мусор. После установки этого обновления время перезагрузки и запуска у меня резко увеличилось, экран приветствия висел 17 секунд, а раньше - не более 4,5 секунд", - написал один из пользователей на форуме Reddit.

Другой пользователь сообщил, что после установки обновления ОС не отображает панель входа, поэтому он не может ввести логин и пароль, чтобы войти в собственный компьютер.

В качестве временной меры для решения проблем журналисты TechRadar предложили удалить обновление KB5028185.