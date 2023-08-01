Xiaomi представила новый смартфон номерной линейки Redmi

Компания Xiaomi провела в Индии презентацию нового бюджетного смартфона Redmi 12, который получил новый и мощный чип Snapdragon. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Telegram-канал Equal Leaks.

Новинка оснащена 6,79-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Экран защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass.

За производительность Redmi 12 отвечает 4-нм чип Snapdragon 4 Gen 2, который обеспечивает поддержку сетей пятого поколения.

Камера смартфона состоит из двух модулей: основного с разрешением 50 Мп и датчика глубины с разрешением 2 Мп. Селфи-камера представлена датчиком с разрешением 8 Мп.

Из прочих особенностей новинки выделяют защиту от пыли и влаги по стандарту IP53, ИК-порт и разъем для наушников. Redmi 12 работает на базе операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

Redmi 12 поступит в продажу в Индии по цене от 9 тыс. рупий за версию 4/128 ГБ. О доступности новинки в России пока не сообщается.