Хорошая новость для пользователей iPhone
Инженеры компании Apple подготовят новые смартфоны бренда для быстрого ремонта. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.
Журналисты сослались на отчет аналитика и инсайдера Марка Гурмана. Согласно отчету, все новые смартфоны Apple получат упрощенный корпус. Девайсы серии iPhone 15 будут иметь съемные заднюю и переднюю панели, что упростит процедуру ремонта и позволит быстро обслуживать аппараты в сервисных центрах.
Гурман подчеркнул, что подобную конструкцию уже имеют базовые смартфоны iPhone 14 и 14 Plus, однако в новом поколении съемную заднюю панель получат также iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Специалист отметил, что ремонт премиальных моделей - в частности, 14 Pro и 14 Pro Max - обходится довольно дорого. Так, замена заднего стекла на актуальных Pro-моделях стоит 549 долларов, или около 50 тысяч рублей. Для сравнения: базовый iPhone 14 Pro стоит 999 долларов, или около 92 тысяч рублей.
Съемное заднее стекло впервые в линейке смартфонов Apple получил вышедший в 2011 году iPhone 4s. Однако потом в американской корпорации отказались от подобной конструкции устройств.
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