Tecno показала смартфон со светящейся задней крышкой

Компания Tecno представила смартфон Pova 5 Pro, который получил RGB-подсветку корпуса и геймерский дизайн. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал GSMArena.

Tecno Pova 5 Pro оснащен 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. На задней панели смартфона расположена двойная камера с основным датчиком на 50 Мп.

Ключевой особенностью Pova 5 Pro стало наличие на задней панели RGB-подсветки, которая способна светиться девятью цветами в зависимости от активности. Например, подсветка включается при получении уведомлений или входящих звонков. Смартфон также имеет стереодинамики с сертификацией Hi-Res и DTS.

За производительность новинки отвечает чип MediaTek Dimensity 6080 с графическим ускорителем Mali-G57 MC2 и 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель объемом 128 ГБ поддерживает расширение с помощью карты памяти microSD.

Аккумулятор Pova 5 Pro емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт. По данным производителя, полная зарядка занимает около 45 минут, а для зарядки до 50% достаточно 15 минут. Также заявлено наличие обводной зарядки, которая позволяет питать смартфон напрямую от розетки, в то время как аккумулятор никак не используется. Это продлевает срок службы батареи и уменьшает риск перегрева.