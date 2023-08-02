В YouTube появились вертикальные трансляции - и не только - ФОТО
Команда Google добавила для авторов коротких видеороликов YouTube Shorts новые возможности, которые узнают пользователи TikTok. Среди новых функций - вертикальная видеотрансляция в прямом эфире, параллельная запись и дополнительные инструменты для создания "короткометражек" из длинных видеороликов YouTube, передает Day.Az со ссылкой на TheVerge.
Вертикальные живые трансляции доступны в отдельной ленте. Они также дают доступ к платным чатам и платному членству. Такой формат будет внедряться среди пользователей постепенно в ближайшие месяцы.
Также тестируются новые инструменты для создания коротких видеороликов из обычных горизонтальных клипов YouTube, в частности возможность масштабирования и обрезки исходного видео. В новый ролик также "подтянется" звук с той же временной метки, что и в оригинальном видео.
Ещё одно нововведение аналогично функции TikTok Due. Новшество под названием Collab предлагает несколько макетов, которые авторы могут использовать.
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