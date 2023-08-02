Названы самые мощные смартфоны июля

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили рейтинг производительности смартфонов в июле 2023 года. Девять из десяти устройств в топе работают на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое место занял геймерский смартфон Red Magic 8s Pro, набравший более 1,63 млн баллов. В тройке также оказались iQOO 11S (1,62 млн) и Vivo X90 Pro+ (1,61 млн). Четвертое место закрепилось за iQOO 11 Pro (1,6 млн).

Единственным смартфоном с чипом не от Qualcomm оказался Vivo X90s, работающий на базе чипсета MediaTek Dimensity 9200+. Устройство набрало 1,59 млн баллов.

В топе также оказались Oppo Find X6 Pro (1,58 млн), Nubia Z50S Pro (1,57 мнл), Vivo X Fold2 (1,56 млн), Xiaomi 13 Ultra (1,56 млн) и OnePlus 11 (1,56 млн).

Возглавивший топ Red Magic 8s Pro был представлен в начале июля. Смартфон получил разогнанный чип Snapdragon 8 Gen 2, 6,8-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц и "невидимую" подэкранную фронтальную камеру. В Китае Red Magic 8s Po предлагается по цене от 5,5 тыс. юаней (около 70,3 тыс. руб.). Он также доступен и на глобальном рынке.