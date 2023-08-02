Стало известно, когда официально презентуют iPhone 15

До презентации iPhone 15 остается полтора месяца. Авторитетный инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман подготовил статью о том, что новенького приготовила Apple в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Главное внешнее нововведение - ультратонкие рамки по кругу. Как ожидается, рамка 15 Pro и 15 Pro Max будет шириной всего 1,55 мм - это рекорд среди всех смартфонов. И так будет вплоть до появления Xiaomi 14, которой приписываются 1 мм.

Тонкие рамки появились благодаря новой технологии LIPO, которая почти два года используется в Apple Watch Series 7 и 8. Со временем эта особенность оберется и до планшетов Apple, но пока непонятно, когда именно это произойдет.

Еще одно заметное нововведение - на смену фирменному Lightning придет универсальный порт USB-C. Однако только у Pro-версий будут повышены скорости передачи данных, причем чуть ли не до USB 4, чего нет ни у каких конкурентов. Младшие модели, iPhone 15 и 15 Plus, останутся с прежней скоростью передачи данных на уровне USB 2.0.

Также в Pro-версиях боковые грани будут сделаны из титана, а не из нержавеющей стали. Материал уже испробован на Apple Watch Ultra - он более устойчив к царапинам и изгибам и заметно легче по сравнению со сталью.

Кроме того, в премиальных iPhone 15 появится новая настраиваемая кнопка вместо переключателя звуковых режимов - он оставался неизменным с выхода первого айфона. На нее можно будет назначить действие по желанию, как это уже возможно в Apple Watch Ultra.