Американцы начали спекулировать на продаже iPhone

Смартфоны iPhone со старой иконкой Twitter стали продавать по завышенным ценам, надеясь привлечь покупателей, которые ценят редкость и эксклюзивность. На это обратил внимание портал Android Headlines, передает Day.Az.

На прошлой неделе приложение Twitter на iPhone получило обновление, которое сменило название и логотип соцсети на новые в виде буквы X. Теперь некоторые пользователи, которые не стали загружать новую версию клиента X, решили использовать ситуацию в свою пользу и продавать свои смартфоны с установленным старым приложением.

Цены на такие устройства варьируются от $800 до $25 тыс. за iPhone 11 Pro Max. Также можно найти более актуальные смартфоны - например iPhone 14 Pro с приложением Twitter предлагается всего за $4,2 тыс.

Однако покупка такого смартфона подразумевает не только получение желанной иконки, но и передачу Apple ID продавца со всеми купленными ранее программами. Однако не исключено, что покупатель попадется на мошенника, который восстановит доступ к своему профилю и сменит пароль.

Это не первый случай, когда устройства с недоступными приложениями становятся предметом спекуляций. Например, в 2014 году разработчик игры Flappy Bird удалил ее из магазинов приложений, после чего смартфоны с установленной игрой стали продавать по высоким ценам. Аналогичная ситуация произошла и после удаления Fortnite из App Store.