Самый мощный смартфон в сегменте готовится выйти на рынок

Бренд iQOO начал рекламировать смартфон Z7 Pro, который в скором времени выйдет на рынок. И это, по заверениям самого производителя, будет самый быстрый смартфон в своём классе, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новинка получит некую однокристальную систему, которая набирает более 700 000 баллов в AnTuTu. Известно, что это будет 4-нанометровая платформа, а инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) предполагает, что речь идёт о Dimensity 7200.

Обычно в AnTuTu 9 эта платформа набирает около 620 000 баллов, так что, возможно, для рекламы iQOO использовала AnTuTu 10.

Ранее смартфону также приписывали 120-герцевый экран OLED диагональю 6,78 дюйма, аккумулятор ёмкостью 4600 мА•ч и 66-ваттную зарядку.

Мукул Шарма ранее точно сообщил характеристики Samsung W20 5G, Xiaomi 12S и дату выхода Xiaomi 13.