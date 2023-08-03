Китай запустил спутник Fengyun-3 06, предназначенный, предположительно, для наблюдения за погодой. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что космический аппарат успешно вышел на заданную околоземную орбиту. Запуск спутника был произведен сегодня, 3 августа, с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 06:47 по московскому времени.