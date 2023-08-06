Германия начнет производить компоненты к самолетам F-35

Примерно через полтора года ожидается ввод в строй предприятия по производству комплектующих к истребителям-бомбардировщикам F-35.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, первые детали будут выпущены уже в начале 2025 года. Берлин заключил контракт с США на закупку 35 многофункциональных самолетов, и теперь он будет производить также комплектующие к ним.

Завод строится в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Значимость инвестиций в военную технику существенная и эта программа позволит переоснастить Вооруженные силы ФРГ современной техникой.

На новом предприятии Rheinmetall будут выпускаться комплектующие как минимум для 400 F-35, отмечает агентство dpa. Ожидается, что 35 закупленных самолетов придут на смену истребителям-бомбардировщикам Panavia Tornado. Закупка профинансирована из специального фонда объемом 100 млрд евро для переоснащения бундесвера, о создании которого было объявлено спустя несколько дней после начала войны в Украине.