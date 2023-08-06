Создан первый в мире цветной монитор с электронными чернилами

Китайская компания Dasung Technology показала монитор, имеющий цветную матрицу, основанную на электронных чернилах (E-Ink). Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание TechRadar.

По заявлению производителя, представленная им модель является первым в мире цветным монитором, основанным на технологии E-Ink. Устройство получило 25,3-дюймовую RGB-матрицу Kaleido и тонкий корпус. Экран монитора имеет разрешение 3200 x 1800 пикселей и поддерживает отображение 4096 цветов.

Аппарат поддерживает технологию Dasung X-color Filter, которая улучшает контрастность и яркость, а также позволяет затемнять текст. Монитор базируется на том же типе матриц, что и электронные книги.

"Это классный, приятный для глаз дисплей со сверхнизким энергопотреблением, который, как мы полагаем, может стать предметом разговора в вашем офисе", - описали девайс журналисты TechRadar. При этом авторы отметили, что устройство от Dasung Technology уступает традиционным мониторам: "Здесь нет подсветки, поэтому изображение на экране будет выглядеть плоским и размытым". Стоимость первого цветного монитора E-Ink не сообщается.