Google избавится от браузера Chrome

ChromeOS многие называют операционной системе на основе браузера Chrome. Однако, во-первых, это не так, а во-вторых, в ближайшее время, похоже, ChromeOS вообще лишится браузера Chrome, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Свежие изменения в кодовой базе ChromeOS намекают на то, что уже с выходом ChromeOS 116 операционная система сменит Chrome в качестве родного браузера на Lacros. Конечно, для обычных пользователей особой разницы не будет. К тому же фактически Lacros - это версия браузера Chrome для Linux с улучшенной поддержкой Wayland. Собственно, название браузера получено от словосочетания Linux And ChromeOS.

Для самой же Google смена браузера может обеспечить более эффективный процесс обновления и упростить развёртывание исправлений для браузера, тогда как в настоящее время любые изменения в браузере требуют полного обновления ChromeOS.