Раскрыта дата презентации iPhone 15
Компания Apple запланировала анонс смартфонов серии iPhone 15 на третьей неделе сентября. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты медиа сослались на трех источников в корпорации, которые раскрыли дату презентации новых устройств. В материале говорится, что осенние презентации Apple традиционно проходят по средам: в 2022 году новые гаджеты бренда показали 7 сентября. "Поскольку 13 сентября также приходится на среду, Apple может выбрать эту дату для проведения специального мероприятия в следующем месяце", - подытожили журналисты.
Специалисты 9to5Mac предположили, что если корпорация Тима Кука анонсирует аппараты серии iPhone 15 13 сентября, то предварительные заказы на смартфоны откроют в пятницу, 15 сентября. Соответственно, старт продаж состоится через неделю, 22 сентября. При этом журналисты допустили, что при планировании календаря выхода iPhone 15 возможны "некоторые исключения".
Согласно слухам, в 2023-м Apple выпустит четыре новых устройства. Компания запланировала выход базовых iPhone 15 и 15 Plus, а также премиальных моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.
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