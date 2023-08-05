Линейка смартфонов iPhone 15 будет достаточно необычной

Линейка смартфонов iPhone 15 по одной из характеристик может быть достаточно необычной. Согласно свежим данным, младшие модели получат более современные датчики изображения, чем старшие, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Аналитик Tianfeng International и инсайдер Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) говорит, что iPhone 15 и 15 Plus первыми среди всех смартфонов компании, а заодно и одними из первых на рынке, получат новый многослойный датчик Sony разрешением 48 Мп.

Его характеристик пока нет, тогда как iPhone 15 Pro и 15 Pro Max вроде бы сохранят тот же датчик Sony IMX803, что и у старших моделей текущего поколения.

Всё вышеуказанное вовсе не означает, что младшие модели будут фотографировать и снимать видео лучше старших, так как новый датчик для младших, вероятно, будет меньше, чем Sony IMX803. Но сам факт, что более современный датчик получат сначала младшие модели, весьма любопытен и нетипичен для Apple.

Что касается многослойного датчика, суть в том, что, в то время как фотодиоды и пиксельные транзисторы обычных датчиков CMOS сформированы в одном и том же слое, в новом датчике они находятся в разных слоях. Это позволяет расширить динамический диапазон, повысить светочувствительность и уменьшить уровень шума.