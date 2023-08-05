Apple готовится к кризису

Компания Apple взяла курс на кризис. Отчет, который вышел минувшей ночью, показал сильнейший за 20 лет спад продаж. И хотя чистая прибыль компании выросла, потребители купили меньше продуктов, чем обычно, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В плюсе оказались только две позиции: онлайн-сервисы, а также наушники и аксессуары. Продажи планшетов упали вообще на 20%. Продажи MacBook снизились почти на 10%, а iPhone - более чем на 2%.

Но именно iPhone является главной статьей доходов компании. На нем Apple зарабатывает больше половины своей выручки. Даже вместе взятые iPad и MacBook приносят втрое меньше.

В Купертино прогнозируют дальнейший спад продаж, объясняя это тем, что потребитель избегает лишних трат из-за неспокойной ситуации в экономике. Cвою роль играет и кризис всей индустрии смартфонов: новые модели едва ли отличаются от прошлых, какие-то действительно прорывные технологии перестали внедряться.