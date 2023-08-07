Сравнительные изображения iPhone 15 и iPhone X

Грядущие смартфоны линейки iPhone 15, кроме прочего, снова получат ещё более узкую рамку вокруг экрана, чем предшественники. И на новом сравнительном изображении отлично видно, насколько сильно Apple уменьшила рамку за годы, прошедшие с выхода iPhone X, передает Day.Az со ссылкой на 9to5mac.

Рамки уменьшаются понемногу почти каждый год, и поэтому в целом процесс идёт достаточно незаметно. Но на этом примерно отлично видно, что разница колоссальна.

Изображение выше создано на основе чертежей CAD, так что должно очень хорошо отображать действительность. Да и в целом такие документы утекают в Сеть задолго до выхода новых iPhone уже много лет подряд.

Сравнение с iPhone 14 также показывает ощутимое уменьшение рамки, но контраст, само собой, не такой сильный.

К сожалению, пока многие источники считают, что новое поколение iPhone подорожает, причём, возможно, все модели линейки.