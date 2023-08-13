В Android появится возможность подключения к спутниковой связи

Отправка SMS посредством спутниковой связи станет доступна для смартфонов под управлением Android 14. Об этом сообщает Twitter-аккаунт GooglePixelFC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что первыми моделями смартфонов, поддерживающими эту функцию, станут будущие Google Pixel и Samsung Galaxy. Кроме того, для работы спутниковых SMS потребуется наличие специального аппаратного обеспечения. После этого спутниковая связь позволит отправлять короткие текстовые сообщения при отсутствии мобильной связи, однако совершать голосовые вызовы по этой технологии будет невозможно.

Аналогичная функция появилась в смартфонах iPhone 14 и Huawei Mate 50. Вслед за этим компания Qualcomm запустила технологию Snapdragon Satellite, однако ни одно устройство с поддержкой спутниковой связи от американской компании так и не было анонсировано. По всей видимости данная возможность просто не была предусмотрена в самой операционной системе. Заработает ли Snapdragon Satellite с выходом Android 14 на уже вышедших смартфонах, неизвестно.

Выход Android 14 ожидается осенью 2023 года.