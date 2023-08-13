Sony разрабатывает собственный складной смартфон с впечатляющим экраном

Японский техногигант Sony работает над первым фирменным складным смартфоном Xperia Flip, о котором благодаря инсайдеру RGcloudS совсем недавно стали известны некоторые подробности. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным RGcloudS, Xperia Flip получит 7-дюймовый экран с горизонтальной линией сгиба, как у смартфонов Samsung из серии Galaxy Z Flip. Дисплей поддерживает разрешение 4К и имеет соотношение сторон 21:9, то есть будет немного шире дисплея Galaxy Z Flip 4 c показателем 22:9.

RGcloudS считает, что, скорее всего, дисплей с впечатляющими параметрами станет не единственной особенностью смартфона и он будет заслуживать внимание и по другим причинам тоже. GizmoChina, ссылаясь на ранние слухи, пишет, что Xperia Flip может получить некие особые игровые функции. Подробностей, правда, о них нет. Как и, впрочем, нет даже намеков на возможную дату анонса устройства.

GizmoChina пишет, что наряду с Apple компания Sony остается одним из последний IT-гигантов, который в своем портфолио еще не имеет смартфона с гибким экраном. Зная репутацию Sony, GizmoChina ждет от Xperia Flip серьезной конкуренции на рынке складных устройств.