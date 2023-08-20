Apple намерена выпустить новые ноутбуки на мощном чипе M3

Apple работает над обновленными компьютерами Mac mini и MacBook Pro на базе нового чипа Apple M3, презентация которых ожидается не раньше середины 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В то время как мини-ПК Mac mini получит базовый чип Apple M3, ноутбуки MacBook Pro 14 и 16 оснастят более мощными M3 Pro и M3 Max.

Как считает журналист Bloomberg Марк Гурман, Mac mini не является приоритетным продуктом для Apple и обновляется раз в несколько лет. Предыдущая модель Mac mini с чипом Apple M1 была представлена в 2020 году, а на базе M2 - в начале 2023 года. Таким образом, ПК ожидается лишь к концу 2024 года, а ноутбуки в свою очередь могут появиться уже к середине 2024 года.