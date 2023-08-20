Google отказалась от поддержки еще одной версии Android

Компания Google объявила о завершении поддержки операционной системы Android 4.4 KitKat. С августа текущего года API-интерфейсы ОС не будут совместимы с сервисами компании, сообщает портал XDA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, прекращение поддержки Android 4.4 KitKat не должно сильно повлиять на пользователей, так как большинство из них уже перешли на более новые версии ОС.

По данным Google, Android 4.4 KitKat используется менее чем на 1% всех устройств на базе Android. Эта операционная система была выпущена в 2013 году и представляла собой значительное обновление по сравнению с предыдущими версиями. Среди основных нововведений Android 4.4 KitKat значились поддержка NFC, беспроводной печати, улучшенная многозадачность и многое другое.

Последнее обновление для KitKat вышло в июле 2014 года под номером Android 4.4.4.

Ожидается, что в октябре 2023 года компания Google вместе со смартфонами линейки Pixel 8 выпустит полноценную версию Android 14. На данный момент пользователи и разработчики активно тестируют бета-версию этой мобильной операционной системы.