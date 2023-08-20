Apple готовит iPhone с невидимыми рамками вокруг экрана

Apple намерена выпустить iPhone с полностью безрамочным экраном к 2025 году. Компания уже обратилась к своим поставщикам OLED-дисплеев с запросом на разработку новых типов экранов, которые будут соответствовать дизайну будущих устройств, сообщает корейское издание The Elec, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, Apple не хочет использовать текущие OLED-дисплеи нового поколения, которые имеют незначительное закругление по краям для достижения эффекта безрамочности. Компания считает, что такие экраны могут вызывать оптические искажения и не являются достаточно надежными. Поэтому Apple предложила Samsung и LG Display свой план по созданию плоских дисплеев, лишенных видимых рамок.

По данным The Elec, первыми смартфонами Apple с полностью безрамочными экранами станут iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, которые должны выйти в 2025 году. Кроме того, эти модели будут оснащены скрытым под экраном сканером лица Face ID. При этом селфи-камера все еще останется видимой.

Осенью 2023 года компания Apple представит линейку смартфонов iPhone 15.