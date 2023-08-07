В WhatsApp начали тестировать новую функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать функцию, которая позволит участникам больших групп запускать голосовые чаты без звонка. О новой функции сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Голосовые чаты будут доступны в группах с более чем 32 участниками. В этом случае появится новый значок голосовой волны. Однако к чатам не смогут подключиться более чем 32 пользователя", - говорится в публикации.

Сейчас WhatsApp внедряет функцию для смартфонов на базе мобильной операционной системы Android после загрузки версии мессенджера 2.23.16.19.

В случае, если чат был запущен, но к нему никто не присоединился, в течение 60 минут он автоматически завершится. "Функция выглядит стабильной, поэтому многие пользователи мессенджера уже могут поэкспериментировать с этой функцией", - добавили эксперты WABetaInfo.

Основное преимущество голосовых чатов заключается в том, что они позволяют инициировать вызов без звонка на смартфон каждого участника группы. Вместо этого участники групп будут получать уведомление о создании нового голосового чата.