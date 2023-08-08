Индия опубликовала снимки Луны перед посадкой станции

Индийская организация космических исследований ISRO поделилась первыми снимками лунной поверхности, которые сделала межпланетная автоматическая станциа Chandrayaan-3 (Чандраян-3), смонтированными в небольшой ролик, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Сгенерировано нейросетью Midjourney

Станция состоит из модуля с двигательной установкой, посадочного модуля и лунохода. Её запустили 14 июля 2023 года с помощью ракеты-носителя GSLV Mk III с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

В минувшие выходные станция выполнила второй манёвр на окололунной орбите. Следующий запланирован на 9 августа. До 17 августа будут проведены ещё 3 манёвра, после которых посадочный модуль с луноходом отделится от модуля с двигательной установкой. Если всё пройдёт успешно, то 23-24 августа Chandrayaan-3 совершит мягкую посадку на Луне и Индия станет четвёртой страной после Соединённых Штатов, Советского Союза и Китая, посадившей на Луне свою технику.

ISRO

Это уже вторая индийская попытка осуществить мягкую посадку техники на поверхность Луны. Попытка предпринимается спустя почти четыре года после того, как посадочный модуль и луноход Chandrayaan-2 врезался в Луну из-за программного сбоя. Представители ISRO отмечают, что на этот раз уверены в успехе.