Индия опубликовала снимки Луны перед посадкой станции
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Индийская организация космических исследований ISRO поделилась первыми снимками лунной поверхности, которые сделала межпланетная автоматическая станциа Chandrayaan-3 (Чандраян-3), смонтированными в небольшой ролик, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Индия опубликовала снимки Луны перед посадкой станции

Сгенерировано нейросетью Midjourney

Станция состоит из модуля с двигательной установкой, посадочного модуля и лунохода. Её запустили 14 июля 2023 года с помощью ракеты-носителя GSLV Mk III с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. 

В минувшие выходные станция выполнила второй манёвр на окололунной орбите. Следующий запланирован на 9 августа. До 17 августа будут проведены ещё 3 манёвра, после которых посадочный модуль с луноходом отделится от модуля с двигательной установкой. Если всё пройдёт успешно, то 23-24 августа Chandrayaan-3 совершит мягкую посадку на Луне и Индия станет четвёртой страной после Соединённых Штатов, Советского Союза и Китая, посадившей на Луне свою технику. 

Индия опубликовала снимки Луны перед посадкой станции

ISRO

Это уже вторая индийская попытка осуществить мягкую посадку техники на поверхность Луны. Попытка предпринимается спустя почти четыре года после того, как посадочный модуль и луноход Chandrayaan-2 врезался в Луну из-за программного сбоя. Представители ISRO отмечают, что на этот раз уверены в успехе.