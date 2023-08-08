Владельцам iPhone стала доступна новая функция в WhatsApp

В приложении WhatsApp для iOS появилась новая функция. С ее помощью владельцы iPhone смогут редактировать текст-описание уже отправленных медиафайлов. Об этом стало известно порталу WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Благодаря новой функции пользователи мессенджера смогут изменять описание к фотографиям и видео в течение 15 минут после отправки. Отмечается, что она станет полностью доступна для всех владельцев устройств на iOS в течение ближайших недель.

Как отмечают специалисты WABetaInfo, функция, с помощью которой можно было редактировать отправленные сообщения, работала в WhatsApp и раньше. Однако пользователи могли вносить изменения только в текстовые сообщения. Исправлять описания к фотографиям и видео было невозможно.