PlayStation 5 начала «сжигать» аксессуары игроков

Владельцы игровых приставок PlayStation 5 начали массово жаловаться на перегрев USB-портов устройств, что приводило к "сжиганию" некоторых аксессуаров при подключении. Об этом сообщает польское издание PPE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам игроков, из-за сильного перегрева контактов их аксессуары повреждались при попытке отключить от USB. У некоторых проблема привела к поломке порта самой консоли.

Сообщения о подобных инцидентах публикуют как на игровых форумах, так и в социальных сетях. По словам игроков, проблема актуальна после долгих игровых сессий на несколько часов.

"USB-порты PS5 становятся настолько горячими, что могут вызвать плавление или даже короткое замыкание подключенных аксессуаров", - говорится в одном из сообщений на форуме.

В PPE не получили официального комментария Sony по поводу дефекта. Пока игроки не смогли определить, действительно ли только длительная работа консоли вызывает перегрев. Также неизвестно, распространена ли проблема среди всех моделей PS5 или речь идет об определенной партии приставок.