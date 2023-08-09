Масштабная утечка данных в Великобритании в результате кибератаки

Комплексная кибератака на Избирательную комиссию Великобритании привела к утечке данных британских граждан. Как сообщил избирком, злоумышленники впервые получили доступ к системам в августе 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Избирательная комиссия подверглась комплексной кибератаке. Инцидент был выявлен в октябре 2022 года после того, как в наших системах была зафиксирована подозрительная активность. Стало ясно, что враждебные акторы впервые получили доступ к системам в августе 2021 года", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что киберпреступники, которые пока не были идентифицированы, могли получить доступ к персональным данным избирателей, включая их имена, адрес проживания и электронную почту. В то же время управление британского комиссара по информации полагает, что утечка не несет "высокий риск для физических лиц". Тем не менее избирком выразил сожаление в связи с тем, что "необходимые меры защиты не были применены для предотвращения кибератаки", и принес извинения тем, чьи данные попали в руки злоумышленников.

В избирательной комиссии уточнили, что информация о кибератаке было доведена до сведения общественности только сейчас, поскольку сперва было необходимо "предпринять ряд шагов". "Нам было нужно лишить злоумышленников доступа к нашей системе. Мы должны были оценить масштаб инцидента для того, чтобы понимать, кто мог пострадать, и взаимодействовать с Национальным центром кибербезопасности и управлением комиссара по информации. Нам также было необходимо принять дополнительные меры безопасности для предотвращения подобных атак в будущем", - говорится в заявлении.