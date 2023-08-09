Как Apple экономит миллиарды долларов на iPhone 15 Pro

Компания TSMC предприняла необычный шаг, не взимая плату с Apple за дефектные 3-нм однокристальные системы Apple A17 Bionic для iPhone 15 Pro, о чём сообщает The Information.

По слухам, в iPhone 15 Pro будет установлена A17 Bionic - первая однокристальная система Apple, изготовленная по 3-нанометровому техпроцессу, который позволяет размещать транзисторы ещё более плотно, что приводит к повышению производительности и эффективности, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Использование более тонкого техпроцесса предполагает производство большого количества дефектных микросхем до тех пор, пока производственный процесс не будет усовершенствован. Согласно The Information, TSMC взимает плату с Apple только за заведомо исправные SoC, но не берёт деньги за бракованные чипы. Это нетрадиционный подход, поскольку клиентам TSMC обычно приходится платить за пластину и все содержащиеся в ней кристаллы, включая дефектные.

Предположительно, TSMC может возместить стоимость дефектных чипов за счёт огромного количества заказов со стороны Apple. Кроме того, именно Apple, как главный заказчик, помогает TSMC оплачивать исследования и разработку новых узлов, а также оборудование для их производства.