Google и Universal Music ведут переговоры о монетизации песен, созданных искусственным интеллектом

Компании Google и Universal Music обсуждают возможность внедрения лицензирования музыки, созданной искусственным интеллектом (ИИ), передает Day.Az со ссылкой на газету Financial Times (FT).

В информации говорится, что ввиду распространения технологии ИИ стало появляться все больше "дипфейков" песен с убедительной имитацией голосов, текстов известных исполнителей, часто без их согласия.

У компаний пока нет четкого плана. Однако цель - создать "инструмент, который позволит авторам законно создавать такие треки, выплачивая гонорар правообладателям". По данным собеседников FT, у артистов также будет право запретить использование их голоса.

Глава лейбла Warner Music считает, что понятные правила дадут отрасли возможность создать дополнительный поток UGC-контента (пользовательский контент - прим.), а фанаты при этом смогут "отплатить кумирам". Компания тоже ведет переговоры с Google, говорят источники.