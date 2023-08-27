В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность входа в разные учетные записи с одного устройства. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил портал WABetaInfo.

Специалисты портала рассказали, что скоро в WhatsApp станет доступна долгожданная для пользователей функция - возможность входа в разные аккаунты с одного устройства. "Для добавления новой учетной записи будет необходимо нажать на значок в настройках сервиса, расположенном около QR-кода", - объяснили эксперты. В том же меню можно будет переключиться на другой аккаунт, добавили в WABetaInfo.

"Когда вы добавляете новую учетную запись, она остается на вашем устройстве до тех пор, пока вы не решите выйти из системы", - говорится в сообщении. Новая функция доступна некоторым бета-тестерам, которые устанавливают последние обновления бета-версии WhatsApp для Android, в ближайшие недели она будет доступна более широкому кругу лиц.