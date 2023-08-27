Представлен смартфон Nokia с огромным динамиком

Компания HMD Global представила новый кнопочный смартфон Nokia 130 Music с экраном 2,4 дюйма. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Gizmochina.

Главная особенность телефона - огромный динамик. Он размещен на месте камеры на заднем корпусе устройства. При этом Nokia 130 Music можно держать в руке и слушать композиции, используя телефон как колонку.

Помимо динамика, устройство получило фонарик и слот для карт памяти MicroSD. В результате память гаджета можно расширить до 32 ГБ, в том числе для хранения всей музыкальной библиотеки.

Смартфон поддерживает проводное и беспроводное FM-радио, имеет порт Micro USB 1.1 и стандартный аудиоразъем 3,5 мм для наушников.

Устройство получило съемную батарею емкостью 1450 мАч. Производитель заверил, что телефон проработает 30 дней в режиме ожидания и 20 часов во время беспрерывного разговора.

Гаджет выпускается в светло-золотом, темно-синем и фиолетовом цветах. Nokia 130 Music пока продается в Индии по цене в $22 (около 2,1 тыс. руб. по текущему курсу).