Цукерберг обратился к Маску по поводу организации боя

Сооснователь компании Meta Марк Цукерберг призвал американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска как можно скорее назначить дату боя или отказаться от этой идеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом Цукерберг написал в сервисе Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ).

Цукерберг уточнил, что предложил Маску реальную дату, а глава UFC Дэйна Уайт выразил готовность взять на себя организацию боя. Он напомнил, что предприниматель не подтвердил дату боя, а потом указал на необходимость операции. "А теперь просит провести тренировочный раунд на моем заднем дворе", - указал он. Сооснователь Meta пришел к выводу, что Маск "несерьезен и пора двигаться дальше".

Он обратился к Маску по поводу организации боя. "Если Илон когда-нибудь всерьез заговорит о реальной дате и официальном мероприятии, он знает, как со мной связаться", - добавил он.

Цукерберг предложил провести поединок с Илоном Маском 26 августа. В июне Маск опубликовал твит с предложением устроить бой. Цукерберг принял вызов.