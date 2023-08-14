Dell оштрафован за обман потребителей

Австралийский федеральный суд наложил штраф в размере 6,5 млн долларов на местное подразделение американской компании Dell за продажу мониторов по завышенным ценам. Эту информацию предоставила Государственная комиссия по защите конкуренции и правам потребителей (ACCC), сообщает Day.Az.

По словам представителей регулятора, Dell Australia должна будет выплатить сумму в 10 млн австралийских долларов (примерно 6,5 млн долларов США) за "распространение недостоверных и вводящих в заблуждение объявлений о скидках на компьютерные мониторы на своем веб-сайте". В ACCC подчеркнули, что компания признала свою вину в том, что она создавала ошибочное впечатление относительно цен на мониторы, которые продавались в связке с компьютерами, ноутбуками или планшетами. Исходные цены на такие мониторы были завышены, чтобы представить скидку и возможную экономию в более благоприятном свете.

ACCC подчеркнула, что покупка этих продуктов на самом деле не приносила реальной выгоды, а во многих случаях потребители платили больше, чем если бы приобретали монитор отдельно. Регулятор также выявил, что было продано более 5,3 тыс. мониторов по завышенным ценам.

Суд также обязал Dell Australia направить уведомления каждому потребителю, пострадавшему от этой ситуации, и предложить им возмещение расходов.