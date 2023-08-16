Xiaomi стала запрещать установку Telegram на смартфоны

Встроенный фирменный антивирус Xiaomi начал запрещать установку мессенджера Telegram, определяя приложение мошенническим. Об этом сообщает портал Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пытающиеся установить мессенджер на смартфоны Xiaomi получают сообщение, в котором говорится, что приложение не прошло проверку безопасности. Якобы Telegram является мошенническим приложением.

Согласно источнику, данная проблема наблюдается только в китайских прошивках MIUI, которые используются в смартфонах на территории Китая. Предполагается, что запрет на установку может быть связан со стремлением властей КНР ограничить доступ к иностранным мессенджерам.

Пока неясно, как эта функция безопасности повлияет на пользователей Xiaomi за пределами Китая, особенно на тех, кто использует китайскую версию прошивки MIUI или кастомные XiaomiEU, которые также базируются на китайских версиях. Вероятнее всего, глобальная MIUI не будет блокировать Telegram или другие приложения, которые не запрещены в других странах.

Разработчики Telegram и компания Xiaomi пока никак не комментировали данную ситуацию.