Xiaomi выпустила робособаку

Китайская компания Xiaomi выпустила роботизированную собаку CyberDog 2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание PhoneArena.

Новая робособака стала преемником Xiaomi CyberDog, которую корпорация представила в 2021 году. Второе поколение робота получило четыре лапы, несколько камер, сенсоров и микрофонов. В компании отметили, что CyberDog 2 отличается улучшенным интеллектом и "реалистичным" поведением.

Робот оснащен микроприводом Xiaomi CyberGear, который позволяет собаке выполнять сложные маневры - например, прыжки и сальто назад. Также робопес может приземлиться на четыре лапы при падении с высоты. Устройством можно управлять жестами, голосом и с помощью приложения.

Информация о "настроении" робопса, зарядке батареи и прочие данные отображаются на "морде", которая представляет собой сенсорный дисплей. Программное обеспечение CyberDog 2 основано на открытом исходном коде. Стоимость робопса составляет 12 999 юаней, или около 175 тысяч рублей.

В августе 2021 года Xiaomi представила первое поколение робособаки CyberDog.