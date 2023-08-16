Xiaomi представила самый тонкий складной смартфон
Китайская корпорация Xiaomi анонсировала выход складного смартфона нового поколения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание GSM Arena.
По словам представителей компании, Mix Fold 3 является самым тонким складным аппаратом на рынке. В разложенном состоянии толщина корпуса составляет 5,26 миллиметра, в сложенном - 10,89 миллиметра. Чтобы добиться такого результата, инженеры фирмы разработали новый шарнир. Экран устройства можно разворачивать на 135 градусов.
Mix Fold 3 имеет два OLED-дисплея: основной экран LTPO имеет диагональ 8,03 дюйма и разрешение 2160х1920 пикселей, внешний LTPO-дисплей получил 6,56-дюймовую диагональ с защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 и пиковой яркостью 2560 нит.
Девайс оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, имеет от 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета расположена камера с четырьмя объективами разрешением 50, 12, 10 и 10 мегапикселей. Смартфон вышел с аккумулятором емкостью 4800 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядкой 67 ватт, MIUI 14 на базе Android 13.
Стоимость базовой версии Mix Fold 3 составляет 8999 юаней. Топовая модель, имеющая 16 гигабайт оперативной памяти, оценена в 10 999 юаней.
Южнокорейская корпорация Samsung в конце июля анонсировала новое поколение складных смартфонов - Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5. Стоимость базовой версии Galaxy Z Fold5 составила 1799 долларов, Galaxy Z Flip5 - 999 долларов.
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