Назван самый популярный iPhone

Базовые модели iPhone 14 обогнали по продажам Pro-версии смартфонов от Apple во втором квартале 2023 года. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на статистику Display Supply Chain Consultants (DSCC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Во втором квартале менее дорогой iPhone 14 занял более высокую долю мирового рынка, чем iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, став самым продаваемым телефоном за этот период", - говорится в исследовании.

Согласно статистическим данным, iPhone 14 получил долю в 15,3%, следом идет iPhone 13 (11,1%). Лишь после базовых моделей на третьем и четвертом местах расположились более дорогие версии "айфонов": iPhone 14 Pro Max с долей в 10,7% и iPhone 14 Pro - в 9,2%.

Пятое место осталось за Samsung S23 Ultra (5,2%). По данным аналитиков, Apple все равно продолжает лидировать по доходам от продаж OLED-смартфонов. В предыдущем квартале iPhone 14 Pro Max получил наибольшее количество поставок, несмотря на то, что это самая дорогая модель, продаваемая Apple.

По версии журналистов 9to5Mac, смена лидера связана с тем, что большинство покупателей Pro-версий смартфонов приобретают дорогие новинки вскоре после старта продаж.

"Сейчас покупатели премиум-класса уже ожидают линейку iPhone 15 Pro. В результате во втором квартале больше продаж iPhone приходится на покупателей, которые не беспокоятся о новых функциях", - говорится в статье.