Google удалит эти аккаунты

Google начала предупреждать пользователей о предстоящем удалении заброшенных аккаунтов. Компания удалит учетные записи пользователей, которые не были активны в течение двух лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, компания разослала пользователям соответствующие уведомления с подробным описанием политики компании в отношении неактивных учетных записей. Письма отправляются с адреса [email protected].

В письме Google подробно поясняет, что новое правило распространяется только на пользователей, которые не входили в свою учетную запись или не использовали ее для доступа к другим сервисам компании более двух лет. Хотя новая политика вступает в силу на этой неделе, процесс удаления неактивных учетных записей начнется только в декабре этого года.

"Мы продлили период бездействия учетной записи до двух лет для всех наших продуктов и услуг. Это изменение вступает в силу сегодня и применяется ко всем неактивным учетным записям Google, если они не были зарегистрированы или не использовались в течение двух лет. Неактивная учетная запись и весь контент в ней будут удалены с 1 декабря 2023 года", - пояснили в компании.

Если Google сочтет учетную запись пользователя неактивной, пользователю будет отправлено несколько электронных писем с уведомлением о скором удалении учетной записи. Согласно сообщениям, Google начнет рассылать уведомления пользователям за восемь месяцев до фактического удаления учетной записи. После удаления учетной записи связанный адрес электронной почты больше нельзя использовать для создания новой учетной записи. Чтобы сохранить свою учетную запись Google, все, что вам нужно сделать, это входить в нее не реже одного раза в два года.