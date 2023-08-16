Миллионы умных часов лишат удобной функции

Умные часы под управлением операционной системы Wear OS 2 в ближайшее время лишатся поддержки голосового помощника - "Google Ассистента". Об этом сообщает портал 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В коде мобильного приложения Wear OS by Google, используемого для синхронизации смартфона с часами, была обнаружена строчка кода, в котором говорится о прекращении поддержки.

"Поддержка "Google Ассистента" на этих часах скоро заканчивается. Пожалуйста, смените часы на более актуальные с поддержкой "Google Ассистента" и под управлением Wear OS 3 или более поздней версии", - говорится в коде.

Отсутствие голосового ассистента на часах может означать, что пользователь потеряет возможность запускать с его помощью таймер, устанавливать будильник и напоминания, управлять умным домом и обращаться к помощнику с вопросами о погоде и другими.

Под управлением Wear OS 2 работают миллионы умных часов, основная часть которых вышла всего в 2020 и 2021 годах.

Актуальными версиями операционной системы на данный момент являются Wear OS 3, 3.5 и 4, которые основаны на Android 11 и 13. Однако все итерации Wear OS 2 были собраны на основе Android 8 и 9.