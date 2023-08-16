Илона Маска обвинили в замедлении интернета

Социальная сеть Х (ранее Twitter) ввела пятисекундную задержку при переходе на некоторые сайты, которые ранее критиковал Илон Маск. Об этом пишет газета The Washington Post, замедление заметили ее журналисты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что переход с X по ссылкам, которые ведут на Facebook, Instagram, Threads, Reuters, New York Times, Bluesky и Substack, длится около пяти секунд, тогда как открытие других сайтов занимает около секунды. По словам экспертов, причиной задержки может быть использование домена t.co для сокращения ссылок в Х.

"Трафик направляется через домен, позволяя X отслеживать и в данном случае ограничивать активность на целевом веб-сайте, потенциально забирая трафик и доходы от рекламы у компаний, которые не нравятся лично Маску", - говорится в статье.

Бывший глава отдела доверия и безопасности Twitter Йоэль Рот заявил, что задержки кажутся слишком сумасшедшими, чтобы быть правдой даже для Twitter. Однако он смог подтвердить ограничение и воспроизвести проблему. По его словам, подобное сильно раздражает, из-за чего люди подсознательно отказываются от ресурса, который открывается дольше других.

Илон Маск и представители X никак не прокомментировали ситуацию.