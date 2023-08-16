Apple запустила сборку iPhone 15 в Индии

Apple запустила сборку iPhone 15 на базе мощностей заводов тайваньской Foxconn в штате Тамилнад, следуя плану развития производства за пределами Китая. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, устройства индийского производства будут поставлены уже через несколько недель после отгрузки первых партий из Китая, так как компания стремится быстро нарастить производство в стране. Apple запустила проект по диверсификации заводских мощностей в целях снижения рисков для цепочек поставок, находящихся под угрозой из-за растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, утверждает агентство. При этом Индия под руководством премьер-министра Нарендры Моди стремится наладить более тесные связи с США и стать высокотехнологичным производственным центром, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, раньше Apple производила в Индии лишь небольшую часть своей продукции, а местные заводы отставали от китайских предприятий на шесть-девять месяцев. Однако уже в марте 2022 года компания произвела в республике около 7% всех смартфонов и выразила намерение нарастить мощности для достижения паритета по срокам отгрузки. При этом масштабы сборки iPhone 15 в Индии во многом будут зависеть от поставок компонентов и скорости развития производственных линий на заводах Foxconn. Представители тайваньской корпорации заявляли, что сейчас около 65% всех предприятий компании расположены в континентальном Китае.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg сообщил, что компания Apple представит iPhone 15 в течение нескольких недель. Отличительными чертами новой модели станут новый процессор S9, увеличенная площадь экрана, титановый корпус у моделей линейки Pro и разъем USB-C вместо Lightning. По данным Forbes, цены на новое устройство в США стартуют от $799.