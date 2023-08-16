В Instagram обнаружили неприятный баг

Пользователи соцсети Instagram массово пожаловались на баг в работе приложения при записи сторис. Об этом сообщает 9to5Mac.

В результате некорректной работы функции попытка записать сторис в Instagram приводила к чрезмерному масштабированию видеоряда.

Как сообщили несколько пользователей, ошибка зафиксирована в последней версии приложения Instagram для iPhone. В этой версии некорректно работает функция масштабирования при записи сторис.

Обычно пользователи могут провести пальцем вверх, удерживая кнопку записи, чтобы увеличить масштаб, и провести пальцем вниз, чтобы уменьшить масштаб. Баг связан с тем, что легкое смахивание вверх приводит к быстрому увеличению масштаба сразу до максимального уровня.

Журналисты 9to5Mac пояснили, что баг активен на нескольких моделях iPhone с бета-версиями iOS 16 и iOS 17. По их словам, пользователи все еще могут увеличивать масштаб более плавно, используя жест щипка вместо движением пальцем вверх. Ожидается, что вскоре Meta выпустит новую версию приложения, в которой исправит баг со сторис.