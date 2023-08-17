Раскрыты характеристики нового флагмана Samsung

Известный инсайдер Йогеш Брар раскрыл характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Об этом специалист рассказал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор отметил, что будущий флагман корейской компании - Galaxy S24 Ultra - выйдет в феврале 2024 года. Аппарат будет иметь два процессора: версия для большей части стран Азии и Европы получит фирменный чип Exynos 2400, а модель для стран Северной Америки и Южной Кореи будет иметь чип Snapdragon 8 Gen 3.

На задней панели нового смартфона будет расположена камера с четырьмя сенсорами - основным объективом на 200 мегапикселей, сверхширокоугольным на 12 мегапикселей, телеобъективом на 50 мегапикселей и перескопическим объективом на 10 мегапикселей. Последний будет иметь 10-кратный оптический зум.

Брар также рассказал, что аппарат получит аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 ватт. Инсайдер заявил, что Galaxy S24 Ultra также выйдет с улучшенным дисплеем.