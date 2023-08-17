Microsoft научилась автоматически блокировать пиратские версии Windows

Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11, которое, помимо прочего, блокирует программу-активатор пиратских версий ОС AutoKMS. Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обновление для Windows 10 имеет номер KB5029244, а для Windows 11 - KB5029263/KB5029253. К ним прилагается патч безопасности Security Intelligence Update 1.395.68.0. Исправления устраняют ряд проблем в работе Intel DirectX и ядрах ОС, а также расширяют функциональность встроенного антивируса Microsoft Defender. Так, после обновления сервис начал определять программу для активации пиратских версий ОС AutoKMS как вредоносную и блокировать ее работу.

В частности, после установки последних патчей для Windows 10 и 11 и последующей перезагрузки активированная при помощи AutoKMS ОС просит заново ввести ключ активации. Портал Rozetked пишет, что для решения проблемы нужно повторно ввести ключ из AutoKMS. Для этого рекомендуется предварительно вручную добавить утилиту в "белый" список Microsoft Defender.