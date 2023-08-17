Apple сократит производство iPhone

Компания Apple выпустит меньше смартфонов серии iPhone 15, чем аппаратов iPhone 14.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты портала сослались на отчет аналитика Haitong Intl Tech Research Джеффа Пу, который заявил, что до конца года американский IT-гигант выпустит 77 миллионов единиц устройств iPhone 15. Ранее в Apple планировали поставить не менее 83 миллионов экземпляров. Таким образом, корпорация будет вынуждена сократить производство смартфонов.

Пу отметил, что компания сократит выпуск девайсов из-за сниженного спроса - в том числе потому, что аппараты iPhone 15 Pro и 15 Pro Max окажутся дороже, чем премиальные устройства 2022 года выпуска. Это связано с использованием новых процессоров, камеры и прочих дорогих компонентов.

Также в Apple опасаются, что компании не хватит компонентов от поставщиков. Ожидается, что в дефиците окажутся сенсоры Sony, рамки из титана и новые передние панели. "Сокращение плана поставок перед запуском серии не является положительным сигналом", - подытожил специалист.