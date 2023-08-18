Добавлена новая функция в Windows 11

Пользователям Windows 11 от Microsoft разрешили удалять больше предустановленных приложений из операционной системы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Verge.

Пока возможность доступна пользователям одной из тестовых сборок Windows 11 по программе предварительной оценки Windows Insider.

Теперь пользователи смогут удалить такие стандартные приложения, как "Камера", Cortana, "Фотографии", "Люди", а также клиент для подключения к удаленным рабочим столам (Remote Desktop).

Ожидается, что в ближайшие недели функция станет доступна для всех пользователей Windows 11. Большинство из этих приложений невелики по объему, однако возможность позволит экономить пространство в списке приложений, уточнили в The Verge.

По версии издания, следующее крупное обновление для Windows 11 выйдет в сентябре. Именно тогда, по данным The Verge, возможность удаления стандартных приложений добавят для всех пользователей ОС от Microsoft. Также в сентябрьском обновлении появится встроенная поддержка файлов RAR и 7-Zip.