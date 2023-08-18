Samsung показала полностью безрамочный смартфон

Компания Samsung Display продемонстрировала концепт полностью безрамочного экрана All Around Full Screen, покрывающего всю переднюю панель смартфона. Изображение было опубликовано авторитетным инсайдером Ice Universe в китайской социальной сети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источника, Samsung показала концепт смартфона с таким экраном на своей презентации. На фотографии видно, что устройство имеет отверстия для микрофона и динамика, но не имеет зарядного порта. Это может указывать на то, что Samsung планирует использовать беспроводную зарядку или другие альтернативные способы подачи энергии в будущих смартфонах.

Кроме того, изогнутый по краям дисплей полностью покрывает переднюю панель смартфона, не имея никаких рамок или вырезов. Также отмечается, что боковые грани будут функциональными - вместо физических кнопок для регулировки громкости и яркости будет использоваться экран.

Когда появится подобный смартфон, не сообщается.

В 2019 году китайская компания Meizu представила свое видение смартфона без отверстий и кнопок. Устройство под названием Zero не имело разъема для зарядки, слота для SIM-карт и даже динамика, а сам смартфон был выполнен в цельнометаллическом корпусе. В продаже такой гаджет так и не появился.