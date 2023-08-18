Создано карманное устройство для кражи паролей в iPhone

Исследователи безопасности протестировали устройство, которое способно дистанционно собирать данные со смартфонов iPhone, в том числе пароли пользователей. Об этом сообщает издание TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возможности карманного устройства впервые продемонстрировали на одной из крупнейших хакерских конференций Def Con. Посетители выставки, которые пользуются iPhone, начали получать всплывающие сообщения, предлагающие подключить свой Apple ID или поделиться паролем с ближайшим Apple TV.

Исследователь Джея Бохс подтвердил изданию, что именно таким образом и работает гаджет для взлома. Система имитирует ТВ-приставку от Apple и предлагает пользователю передать свой пароль.

По словам Бохса, подключение производится по Bluetooth, который у большинства владельцев iPhone по умолчанию всегда включен. "Устройство было у меня в сумке в торговых точках и во время прогулок по выставке", - отметил специалист.

Для разработки гаджета хакер использовал мини-компьютер Raspberry Pi Zero 2 W, две антенны, совместимый с операционной системой Linux адаптер Bluetooth и портативную батарею. Общая стоимость устройства составила около $70, а дальность работы - до 15 метров.